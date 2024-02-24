Dolar kaç tl? 24 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 24 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 31,0075 liradan başladı. Euro / TL ise 33,5663 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 24 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 24 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,0075 liradan, Euro 33,5663 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 24 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 24 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

24 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

24 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.20 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,0075 TL 31,0708 TL Euro (€) 33,5663 TL 33,6790 TL İngiliz Sterlini (£) 39,2805 TL 39,4560 TL 1 Dolar (1 $) 31,0075 TL 31,0708 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 12.20'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 24 Şubat 2024 saat 12.20 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,0075 TL

31,0075 TL Dolar ($) Satış: 31,0708 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,5663 TL

33,5663 TL Euro (€) Satış: 33,6790 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 39,2805 TL

39,2805 TL Sterlin (£) Satış: 39,4560 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 10.20'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,0075 liradan satış ise 31,0708 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması fiyatlamaları zorlaştırırken, hafta boyunca teknoloji şirketlerinde artan oynaklık dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, buna karşın güçlü ekonomik aktivitenin şirket karlılıklarını destekleyebileceği düşüncesinin öne çıktığını söyledi.

Teknoloji hisselerindeki oynaklığın piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, açıklanacak şirket finansal sonuçlarıyla hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti. Bu hafta Nvidia, Wallmart, Home Depot, BHP Group ve Rio Tinto'nun açıklanacak finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.