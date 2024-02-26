Dolar kaç tl? 26 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 31,0898 liradan başladı. Euro / TL ise 33,6805 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 26 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 26 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,0898 liradan, Euro 33,6805 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 26 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 26 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

26 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,0898 TL 31,1036 TL Euro (€) 33,6805 TL 33,7029 TL İngiliz Sterlini (£) 39,3696 TL 39,3975 TL 1 Dolar (1 $) 31,0898 TL 31,1036 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 26 Şubat 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,0898 TL

31,0898 TL Dolar ($) Satış: 31,1036 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,6805 TL

33,6805 TL Euro (€) Satış: 33,7029 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 39,3696 TL

39,3696 TL Sterlin (£) Satış: 39,3975 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,0898 liradan satış ise 31,1036 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL'nin 31 lira üzerindeki seyri devam ediyor.

Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.

Bu hafta gözler Türkiye'nin büyüme rakamları ile ABD'nin kişisel harcamalar verisinde olacak.