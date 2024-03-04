Dolar kaç tl? 4 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 4 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 31,4395 liradan başladı. Euro / TL ise 34,1192 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 4 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 4 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,4395 liradan, Euro 34,1192 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 4 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 4 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

4 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

4 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,4395 TL 31,4432 TL Euro (€) 34,1192 TL 34,1323 TL İngiliz Sterlini (£) 39,8514 TL 39,8617 TL 1 Dolar (1 $) 31,4395 TL 31,4432 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 4 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,4395 TL

31,4395 TL Dolar ($) Satış: 31,4432 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,1192 TL

34,1192 TL Euro (€) Satış: 34,1323 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 39,8514 TL

39,8514 TL Sterlin (£) Satış: 39,8617 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,4395 liradan satış ise 31,4432 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 31,3774'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,4110 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 34,0630 liradan işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,5560 lira, euronun satış fiyatı ise 33,9100 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başlarken, bugün yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonu katıldığı bir programda, "Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ile ÜFE