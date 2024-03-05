Dolar kaç tl? 5 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 31,5941 liradan başladı. Euro / TL ise 34,3183 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 5 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 5 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,5941 liradan, Euro 34,3183 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 5 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 5 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

5 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,5941 TL 31,5975 TL Euro (€) 34,3183 TL 34,3401 TL İngiliz Sterlini (£) 40,0664 TL 40,0857 TL 1 Dolar (1 $) 31,5941 TL 31,5975 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 5 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,5941 TL

31,5941 TL Dolar ($) Satış: 31,5975 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,3183 TL

34,3183 TL Euro (€) Satış: 34,3401 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,0664 TL

40,0664 TL Sterlin (£) Satış: 40,0857 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,5941 liradan satış ise 31,5975 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,5719'dan tamamlamıştı. Dolar, dün 31,5300 lira, euro ise 34,2100 liradan satılmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR PMI'YE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa borsalarında da dün Fransa hariç negatif seyir hakim olurken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı konuşma öncesinde pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

dün Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle Almanya Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2 düşebileceğini bildirdi.

YURT İÇİNDE SON DURUM NE?

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" diye konuştu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ÜFE

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri