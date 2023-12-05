Dolar ne kadar? 5 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 28,8996 liradan başladı. Euro / TL ise 31,2946 liradan işlem görüyor. Peki Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

Dolar ne kadar? 5 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,8996 liradan, Euro 31,2946 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, Dolar ne kadar, kaç tl? 5 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,8996 TL 28,9562 TL Euro (€) 31,2946 TL 31,3162 TL İngiliz Sterlini (£) 36,4879 TL 36,5035 TL 1 Dolar (1 $) 28,8996 TL 28,9048 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar ne kadar?

5 Aralık 2023 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

28,8996 TL (Alış)

28,9048 TL (Satış)

EURO

31,2946 TL (Alış)

31,3162 TL (Satış)

STERLİN

36,4879 TL (Alış)

36,5035 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,8996 TL

Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Döviz kurlarında yüksek seyir yeni hafta da devam ediyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,8979'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,9380'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,4370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 36,6700'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 azalışla 103,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini belirten analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,28 ve yıllık bazda yüzde 61,98 artışla beklentilerin altında kaldı.