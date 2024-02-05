Dolar ne kadar? 5 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 5 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,4929 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8684 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 5 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar ne kadar? 5 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,4929 liradan, Euro 32,8684 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar ne kadar? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 5 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

5 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

5 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,4929 TL 30,5428 TL Euro (€) 32,8684 TL 33,0036 TL İngiliz Sterlini (£) 38,4352 TL 38,5653 TL 1 Dolar (1 $) 30,4929 TL 30,5428 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 5 Şubat 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,4929 TL

30,4929 TL Dolar ($) Satış: 30,5428 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,8684 TL

32,8684 TL Euro (€) Satış: 33,0036 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,4352 TL

38,4352 TL Sterlin (£) Satış: 38,5653 TL

Dolar ne kadar?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,4929 liradan satış ise 30,5428 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızla genişlediğine işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işsizlik oranının düşük seyrettiği, enflasyonun da düşmesine karşın yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FOMC'nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilerek, Komite'de bu hedeflere ulaşma konusunda risklerin daha iyi bir dengeye yerleştiği kanaatinin hakim olduğu vurgulandı.

Ekonomik görünümün "belirsiz" olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, politika faizine yönelik herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkate alınacağı belirtilerek, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın daha önce planlandığı gibi elindeki Hazine tahvilleri, kurum borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olunduğu yinelendi.

​​​​​​​ART ARDA 4 KEZ FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 4 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.