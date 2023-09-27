Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,2538'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2750 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 8,8310 liradan güne başladı.

Dolar/TL 27,2970 liradan, euro/TL 28,8310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,2950 liradan, euro ise 28,8290 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,2690 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8980 lira olmuştu.

9 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolar endeksi 106,3 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi, 1,0563'ü test ederek 9 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, dolara olan talebi artırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

EBRD, BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.