Dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 27,5680'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,5670, euro 28,9970 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar 27,5700 liradan, euro 28,9970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,5680 liradan alınırken, euro 28,9950 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahı artarken, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağı ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağı öngörülüyor.

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 artarken, üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları da karışık bir seyir izledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok görüldüğü bölge olarak öne çıkan Avrupa'da açıklanan veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, aynı dönemde perakende satışlar aylık yüzde 1,2 düşüşle beklentilerin altında kaldı.

ASYA PİYASASI

ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından artan risk iştahı Asya piyasalarına da taşındı.

YURT İÇİNDE PİYASALAR

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kaybıyla günü 8.333,14 puandan tamamladı.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Ayrıca, dün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables'ın, ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası, ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.