Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor: Üç temel şart

Günlük kiralık evler için yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Evini günlük kiralamak isteyenler üç yasal şartı yerine getirmek zorunda kalacak; Apartmandaki bütün maliklerden izin alınacak, bakanlıktan izin belgesi çıkarılacak, kiralanan mülkün kapısına levha asılacak. Kurallara uymayanlara 1 milyon TL’ye kadar ceza verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralık evlere yönelik hazırladığı düzenlemeyi önemli ölçüde şekillendirdi. Bakanlık, evini günübirlik kiralamak isteyen vatandaşlardan öncelikle “kapısına levha asılması”, “bütün maliklerden izin alınması” ve “Bakanlıktan izin belgesi edinilmesi” olmak üzere üç temel şartı sağlamasını isteyecek.

Bakanlık, Airbnb üzerinden günlük kiralanabilen evleri kontrol edebilmek amacıyla temmuz ayında yasal düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Bu mevzuat düzenlemesinin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmişti. Edinilen bilgiye göre çalışmada sona doğru gelindiği ifade edildi. Günübirlik kiralık evlerle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

TÜM KOMŞULARDAN İZİN

Hürriyet'in haberine göre; Hazırlık aşamasında olan mevzuat düzenlemesinin üç temel şart üzerinde şekillendiği öğrenildi. Bu şartlardan birincisi kiralanacak evin apartman içerisinde olması durumunda, tüm komşuların izninin alınması gerekiyor. Komşulardan birinin bile muvafakatname vermemesi durumunda kiralama işlemi gerçekleşemeyecek.

İkinci olarak ise günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getiriliyor. Ev sahipleri, istenilen gerekli belgeleri tamamlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “turizm konutu” ruhsatı almak mecburiyetinde olacak. Ayrıca günübirlik kiralamalarda en çok önem verilen konu da emniyetin sağlanması olarak ifade ediliyor.

KONAKLAYANLARIN BİLGİLERİ

Evini günlük kiralamak isteyen ev sahibi, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacak. Böylece evlerin yasa dışı olarak kullanılmasının önüne geçilecek. Ev sahibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama sürelerini Emniyet’e ibraz etmek zorunda olacak. Bu uygulama için de e-devlet üzerinden bir ara yüz açılması planlanıyor. Bu bilgileri vermeyen ev sahiplerine ise cezai yaptırım getirilmesi öngörülüyor.

LEVHA ASMAK ZORUNLU

Üçüncü temel şart ise istenilen belgeleri tamamlayan ev sahiplerinden kapılarına levha asmaları istenecek. Asılacak levha ile o evde günübirlik kiralama yapıldığı ortaya konulacak. Teklifin yasalaşması halinde kurallara uymayan ev sahiplerine de 1 milyon TL’ye varan cezai yaptırımların uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ev mühürlenecek.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Hazırlıkları süren yeni mevzuatta ev sahiplerinden yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi gibi izinleri almaları, ev içerisinde havlu, saç kurutma makinesi ve nevresim takımı gibi zorunlu eşyaları bulundurmalarının isteneceği belirtiliyor. Buradan elde edilen gelirle ilgili bir vergi düzenlemesi yapılacağı da yine çalışmada yer alan konular arasında.