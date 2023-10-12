Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,7029'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7480 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 29,4970 liradan başladı.

Dolar 27,7480 liradan, euro 29,4970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,7460 liradan alınırken euronun alış fiyatı 29,4950 lira olarak kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 27,7390 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4570 lira olmuştu.

GÖZLER, ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler de böylelikle güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.

EMTİA PİYASALARINDA OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.