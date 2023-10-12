Ruble'de değer kaybı sürüyor: Rusya'da ihracatçılara döviz satma zorunluluğu getirildi

Rusya, rublede yaşanan değer kaybı sebebiyle bazı ihracatçı şirketlere döviz satışı zorunluluğu getirdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uygulamaya konulan karara göre 43 ihracatçı şirkete döviz gelirlerini Rusya piyasasında satma zorunluluğu getirildi.

Rusya'da 43 ihracatçı şirkete dövzi gelirlerini iç piyasada satma zorunluluğu getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rubledeki değer kaybı nedeniyle ülkesindeki büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğunu tekrar uygulamaya koydu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Putin'in bazı Rus ihracatçı şirketlere yönelik kararname imzaladığı belirtildi.

Buna göre, Rusya’nın en büyük 43 ihracatçı şirketine döviz gelirlerini iç piyasada satma zorunluluğu getirilirken, söz konusu şirketlerin döviz satışı sürecini bazı resmi kurumlar denetleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, "Bu önlemlerin temel amacı, döviz piyasasının şeffaflığını ve öngörülebilirliğini artırmak ve döviz spekülasyonu fırsatını azaltmaktır" ifadesini kullandı.

RUBLE YÜZDE 25'TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Rusya’da Ukrayna savaşının ardından şirketlere getirilen döviz satışı zorunluluğu bir süre sonra kaldırılmıştı. Ancak rublenin bu yıl dolar karşısında yüzde 25’ten fazla değer kaybetmesi üzerine tekrar uygulanması gündeme gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz gelirlerini Rusya’ya "kısıtlı" bir şekilde döndürdüklerine işaret ederek, "Burada çalışmanın daha güvenli olduğu gerçeğini anlamalılar. Hitap ettiğim kişilerin beni anladığından eminim" demişti.