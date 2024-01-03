Dolar yeni yıla neden hızlı yükselişle girdi?

Fed’in faiz indirimlerinde acele etmeyeceği beklentisiyle dolar mart ayından beri en hızlı yükselişini kaydetti.

Fed’in 2024’te yapacağı faiz indirimlerine ilişkin beklentinin düşürülmesi doların marttan bu yana en hızlı günlük yükselişiyle sonuçlandı.

Bloomberg'ün haberine göre kurumun Dolar Endeksi’nde yükseliş salı günü yüzde 0,7’den fazla gerçekleşti. En son bu seviyede günlük yükseliş dokuz ay önce ABD’de bölgesel bankaların yaşadığı kriz zamanında görülmüştü.

Salı günü piyasa işlemcileri Fed faiz indirim beklentilerini düşürerek bu yıl 150 baz puanın altında indirim öngörmüştü.

Monex USA Kur Yönetcisi Helen Given’a göre piyasalar baz senaryolarının ne olduğu konusunda kararsızlık yaşıyor. Given “Fed’in en erken martta faiz indirimlerine başlayacağına inanmıyoruz. FOMC tutanaklarının bunu doğrulayacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Doların yükselişi yeni işlem gününde de devam etti. Asya’daki önemli tüm gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükselen dolar karşısında Güney Kore wonu, Malezya ringgiti ve Tayland bahtı en hızlı kaybı yaşadı.