Dolarla çektiği krediyi ödeyemeyince dava açtı: Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, dövizle kredi çektikten sonra taksitleri ödeyemeyen iş insanı tarafından açılan davada emsal nitelikte bir karara imza attı. Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığına dikkat çeken Yüksek mahkeme; kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça kredi sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, dövizle çektiği krediyi ödeyemekte zorluk çekmesi üzerine mahkeme yoluna giden iş insanı S.S'nin açtığı davayı 'kurlarda yaşanabilecek değişiklik öngörülebilir' diyerek reddetti.

İş insanı S.S., Mart 2016'da 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon dolar kredi kullandı. Dolar kurundaki artışla birlikte taksitleri ödemekte zorluk çeken iş insanı, 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

S.S., ödeme planları ile davalı bankaya vade sonunda bu tutarların faizi ile birlikte ödenmesinin taahhüt edildiğini ve bu çerçevede bugüne kadar taksitlerin düzenli bir şekilde her ay ödendiğini, ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz ile birlikte, doların Türk Lirası karşısında fahiş değer kazanması ve böylece fiiller arasındaki dengenin aleyhine orantısız bir şekilde değiştiğini belirtti. Sözleşmelerin aynen ifası halinde katlanılması zor bir durumun meydana geldiğini, ödeme güçlüğüne düştüğünü, taraflar arasında imzalanan döviz endeksli kredi sözleşmelerinin uyarlanması gerektiğini talep etti.

S.S. imzalanan sözleşmenin kredinin çekildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere hakkaniyete uygun olarak uyarlanmasını ve kalan taksitlerin TL üzerinden ödenmesine karar verilmesini, uyarlama sonunda meydana gelecek farkın ödenmesini veya borcundan mahsup edilmesine karar verilmesini istedi.

BANKA 'MESNETSİZ İDDİA' DİYEREK DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı banka; davacının mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını, taraflar arasındaki fiil dengesinin aşırı ve öngörülemez şekilde bozulduğu iddiasının mesnetsiz olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

İSTİNAFA TAŞIDI

Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı iş insanı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındraki artışları hesaba katması gerektiğine dikkat çekerek, mahkeme kararını onadı.