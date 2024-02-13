Dolgu projesi kente ihanet

Haber Merkezi

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Perşembe ilçesindeki Düz Mahalle'de 660 metrelik kıyı şeridine yapılmak istenen dolgu projesi tepki çekti. Halk "Kıyı dolgu projesi doğaya ve kente ihanettir." dedi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde deniz dolgusu projesine karşı açıklama yapan Perşembeliler, projenin “sakin şehir” kriterlerine aykırı olduğunu söyledi. Perşembe Kent ve Doğa Gönüllüleri dün yaptıkları basın açıklamasıyla projeye karşı olduklarını vurguladı. Açıklamaya SOL Parti, CHP, Emek Partisi, Ordu Çevre Derneği destek verdi. Perşembe Kent ve Doğa Gönüllüleri adına açıklama yapan Çetin Güler, "Kıyı Düzenleme ve Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi adlı projenin ilçemizin ihtiyaçlarının neler olduğunu araştırmadan, burada yaşayan bizlere böyle bir alanı isteyip istemediğimizi sormadan onaylanmasını doğru bulmuyoruz. Projenin kamu yararı var mıdır, şehircilik ilkelerine uygun mudur, projenin kıyı dışında başka bir alanda uygulanması imkânsız mıdır?" diye sordu. Projenin toplam bedelinin 57 milyon 500 bin TL olduğunu anımsatan Güler, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: “Projenin toplam süresi iki yıl. Trafiğin artması yanında oluşacak toz ve gürültü de göz önüne alındığında bu proje ‘sakin şehir’ kriterlerine de aykırıdır. Bilim insanlarına göre kıyı dolguları kıyı erozyonunu tetiklemekte, kıyıya özgü canlıların yaşama ortamını altüst etmektedir. Kıyı dolguları denizin biyoçeşitliliğini ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu projeyle kıyılarımızdaki zarar daha da artacaktır. Kent kültürümüze ve kentimizin doğasına geriye dönüşü olmayan zararlar verecek olan bu projenin iptali için hukuki girişimlere başlamış bulunmaktayız."