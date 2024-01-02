Hattat’ın projesi için denize dolgu

İktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Hattat’ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul’da “üst gelir grubuna” hitap edecek projesi için deniz dolgusu yapılacak. Yat limanı projesi kapsamında rezidans, oteller ve villalar da yapılacak.

Uğur ŞAHİN

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Kumburgaz bölgesinde Hema Endüstri isimli şirket tarafından “Pearl Of İstanbul Güzelce Marina Projesi” hayata geçirilmek isteniyor. Planlanan marina kapsamında rıhtım, mendirek ve liman gibi yapılar için 173 bin metrekarelik deniz alanında dolgu yapılacak. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlayan projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, marinanın maliyeti 963 milyon TL olacak ve inşaat dört yılda tamamlanacak. Fakat proje kapsamında sadece yat limanı bulunmayacak. Bununla birlikte rezidans, villalar, ticaret alanı, otopark, sosyal tesis, kafeterya, yüzme havuzu ve teras gibi diğer yapılar da inşa edilecek.

OTELLER DE YAPILACAK

Projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, dolgu yapılacak alan “Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler” kapsamında yer alıyor. Kurulmak istenen yat limanının kapasitesi ise 472 olarak açıklandı. İnşa edilmesi öngörülen apart ve butik otellerde bin 996 kişinin kalabileceği kaydedildi.

SAHİBİ ‘TANIDIK’

“Pearl Of İstanbul Güzelce Marina” isimli projeyi hayata geçirmek isteyen şirketin, Yönetim Kurulu Başkanı ise iktidara yakınlığıyla bilinen Hattat Holding’in sahibi Mehmet Hattat. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Hattat Holding’in bünyesindeki Hema Metal Döküm Fabrikası’nın açılışına canlı bağlantıyla katılmış, “Tank değil Sayın Hattat, uçak üretimi istiyorum” demişti. Hattat da, “Başbakan önümüze böyle bir hedef koydu. Bize de bunu gerçekleştirmek düşer” demişti. Hema Endüstri A.Ş. ise daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) arsa bağışlamasıyla gündeme gelmişti. Şirketin Maslak’ta bulunan milyar dolarlık projesi imar hukukuna aykırılıklar gerekçesiyle mühürlenmiş, şirketin de ruhsat alabilmek için İBB’ye arsalar bağışladığı kaydedilmişti.

REZİDANS DA VAR

Büyükçekmece’de dolgu yapılacak alanın dışında ise Mehmet Hattat’a ait olan ‘turizm’ fonksiyonunda 52 bin metrekarelik bir arazi bulunuyor. Bu arazi, İstanbul’un en değerli noktalarından biri ve denize sıfır. Buraya da bin 730 adet rezidans, 390 oda kapasiteli bir otel inşa edilmek isteniyor. Holdingin “Pearl Of İstanbul” olarak bilinen bu projesi için 2016’da Çevre, Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alınmıştı. Bu karar kapsamında arazide inşaat çalışmalara başlanmış ancak çalışmalar yarım bırakılmıştı. Yine bölgede bulunan ve yaklaşık 6 bin metrekare büyülüğe sahip bir başka arazide de apart otelin inşaatına başlanmıştı. “Konut alanı” fonksiyonuna sahip bir diğer arazide ise beş adet villa kurulmak isteniyor.

‘ÜST GELİR’ VURGUSU

Proje tanıtım dosyasında, deniz dolgusu yapılmak istenen alanın üst gelir gruba hitap edeceği bildirildi. Bakanlığa sunulan dosyada şöyle denildi: “Projenin ülkemiz yat turizmi açısından gerekliliğinin yanı sıra, marinanın kent merkezinde ve bu konseptte yapılmasının asıl amacı marinada konaklayacak üst gelir grubundaki yat sahiplerinin ve beraberindekilerin, konaklama, yeme-içme, alış-veriş vb. bütün sosyal ihtiyaçlarını Pearl of İstanbul Projesi’nden karşılamalarını sağlamak ve dolayısıyla bölgenin ticari hayatını ve deniz turizmini canlandırmaktır. Böylece projenin, bölge turizmine önemli bir girdi sağlaması ve müşteri potansiyelini önemli oranda çeşitlendirmesi sağlanacaktır.”

Öte yandan projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde “halkın bilgilendirilmesi” ve “sürece katılımı için” toplantı yapılacak.

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AY VE YILDIZLA ‘DOLDURACAKTI’

Mehmet Hattat, yıllar önce yaptığı bir açıklamada, Dubai’de deniz doldurularak inşa edilen “Palmiye projesinin” benzerini Büyükçekmece’de yapacaklarını söylemişti. Hattat, "Pearl of İstanbul” projesiyle denizi doldurduktan sonra dolgu alanına Türk bayrağındaki hilal ve yıldız şekillerini vereceklerini belirtmişti. Hattat Holding’in internet sitesinde “Pearl Of İstanbul (İstanbul’un İncisi)” projesi için kullanılan görsel dikkat çekiyor.