Domates fiyatı bir yılda % 101 arttı

ATB verilerine göre domatesin fiyatı son bir yılda yüzde 101 arttı. Ekim ayında İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 üründen 147’sinin fiyatı yükseldi. Zam şampiyonu yüzde 83,90 artışla pardösü oldu.

Ekonomi Servisi

Antalya Ticaret Borsası, ekim ayı hal endekslerini açıkladı. Endekse göre domates fiyatı bir yılda yüzde 101,12 artarken miktarı ise yüzde 16,88 azaldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ekim ayı Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze endeksini açıkladı. Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 101,12 artış olarak tabloya yansırken, miktardaki yüzde 16,88’lik azalış fiyattaki artışı tetikledi. Sebze fiyat endeksinde yıllık değişim yüzde 54,75 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 11,31 azalması bu ortalama üstü fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 78,98 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 10,55’lik azalış bu artışa neden oldu.

Ekimde miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor azalış ve fiyatta ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, ekim ayında yüzde 4,01’lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 36,17 arttı. Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, ekim ayında yüzde 22,54 gibi sıra dışı artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 7,13 arttı.