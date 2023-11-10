‘Dondurulan varlık’ savaşı

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ABD Dışişleri Bakanı'na Rusya Merkez Bankası'nın ve Rusya vatandaşlarının el koyulan varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya ek yardım sunma yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısına, Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Tasarıya göre ABD'nin yargı yetkisi altındaki egemen Rus varlıklarına el koyma kararı ABD Başkanı tarafından verilebilecek. Bu yönde bir karar alınması halinde el koyulan varlıklar özel olarak oluşturulan “Ukrayna Destek Fonu'na” aktarılacak. Varlıklar fonda durduğu sürece, el koyulan Rus egemen varlıklarının tüm mülkiyet ve gelir hakları gerektiğinde ABD hükümetine devredilebilecek.

KENDİ KUYUSUNU KAZAR

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Sergey Tsekov, tasarının hukuka aykırı olduğunu belirterek Moskova’nın “ABD ve müttefiklerinin Rusya topraklarındaki varlıklarını kapsayan bir yanıt vereceğini” belirtti. Tsekov ayrıca “Yatırım yapılabilir ve varlık saklanabilir bir ülke olarak ABD’ye güveni yerle bir edeceğini, sermaye ve yatırım çıkışı yaşanacağını” belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya’daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi. Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rusya’daki bazı yabancı varlıkların dolaşımına ilişkin ek geçici tedbirler doğrultusunda öncelik yurt dışı yatırımları dondurulan bireysel yatırımcılara verilecek. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 6 Eylül’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyon Rus vatandaşına ait 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 16,3 milyar dolar) değerindeki varlıkların yurt dışında dondurulduğunu söylemişti.

AB’DEN BENZER ADIM

Geçen ay Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen milyarlarca avroluk gelirin Ukrayna'ya yardım için kullanılması için yasa teklifi hazırladıklarını duyurmuştu. Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası'na ait 300 milyar dolar varlığı dondurdular.