Dört akademisyen göreve iade edildi

Haber Merkezi

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için ihraç edilen Barış Akademisyenlerinden Dr. Lülüfer Körükmez, Kuvvet Lordoğlu, Pınar Yıldız ve Fahri Öz görevlerine iade edildi. 1128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayımlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için KHK ile ihraç edilen akademisyenler mahkeme kararlarıyla geri dönüyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez'in davasına Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde bakıldı. Mahkeme, "Dava konusu işlemin iptaline, özlük hak talebinin kabulüne, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine" karar verdi. Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen, Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından Kuvvet Lordoğlu da Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin göreve iade kararı verdiği akademisyenlerden. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki görevinden 2017 yılında ihraç edilen Pınar Yıldız, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Fahri Öz de görevlerine iade edildi.