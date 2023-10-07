Dört bir tarafta silah sesi

Haber Merkezi

Bireysel silahlanmanın geldiği nokta her gün can almaya ve yaralamaya neden oluyor. Sadece dün ajanslara yansıyan haberlere göre birçok kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Dün ajanslara yansıyan bazı saldırılar şöyle:

Kütahya'da, alacak meselesinden husumetli olan 2 grubun bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı. Polisin araya girdiği kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında 97,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

Çorum'da Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı. 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Şenol Dursun (48), arkadaşının düğününde havaya ateş edildiği sırada isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Düğünde ateş eden şüpheli henüz belirlenemedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki arazide Nurullah Aydın (43), silahla vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu U. Aydın gözaltına alındı.

Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

Samsun'da 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde sokakta tartıştıkları kişiyi kahvehanede bulamayan saldırganlar, karşı tarafın evine 8 el ateş ederek kayıplara karıştı.