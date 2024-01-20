Dört büyüklerin faaliyet raporları: En çok kâr ve zarar eden kulüpler belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 6 aylık faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. En fazla kâr eden kulüp Fenerbahçe, en çok zarar eden kulüp ise Trabzonspor oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
'Dört' büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 6 aylık faaliyet raporlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
1 Haziran - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan raporlara göre şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe kâr etmeyi başarırken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.
Kulüplerin kâr ve zarar bilançosu şöyle:
Fenerbahçe: 663 milyon TL kâr
Galatasaray: 34 milyon kâr
Beşiktaş: 459 milyon TL zarar
Trabzonspor: 854 milyon TL zarar
Galatasaray: 34 milyon kâr
Beşiktaş: 459 milyon TL zarar
Trabzonspor: 854 milyon TL zarar
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