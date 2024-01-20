Dört büyüklerin faaliyet raporları: En çok kâr ve zarar eden kulüpler belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 6 aylık faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. En fazla kâr eden kulüp Fenerbahçe, en çok zarar eden kulüp ise Trabzonspor oldu.

Spor 20.01.2024 15:00 Giriş: 20.01.2024 15:00

Güncelleme: 20.01.2024 15:10 Kaynak: Haber Merkezi

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'Dört' büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 6 aylık faaliyet raporlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 1 Haziran - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan raporlara göre şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe kâr etmeyi başarırken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti. Kulüplerin kâr ve zarar bilançosu şöyle: Fenerbahçe: 663 milyon TL kâr

Galatasaray: 34 milyon kâr

Beşiktaş: 459 milyon TL zarar

Trabzonspor: 854 milyon TL zarar Dört büyüklerin toplam borcu 17 milyar liraya ulaştı Kenan Yıldız'ın sözleşmesi uzatılıyor