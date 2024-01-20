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Dört büyüklerin faaliyet raporları: En çok kâr ve zarar eden kulüpler belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 6 aylık faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. En fazla kâr eden kulüp Fenerbahçe, en çok zarar eden kulüp ise Trabzonspor oldu.

Spor
  • 20.01.2024 15:00
  • Giriş: 20.01.2024 15:00
  • Güncelleme: 20.01.2024 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
Dört büyüklerin faaliyet raporları: En çok kâr ve zarar eden kulüpler belli oldu

'Dört' büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 6 aylık faaliyet raporlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

1 Haziran - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan raporlara göre şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe kâr etmeyi başarırken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti. 

Kulüplerin kâr ve zarar bilançosu şöyle:

Fenerbahçe: 663 milyon TL kâr
Galatasaray: 34 milyon kâr
Beşiktaş: 459 milyon TL zarar
Trabzonspor: 854 milyon TL zarar
Dört büyüklerin toplam borcu 17 milyar liraya ulaştı
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