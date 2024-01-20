Kenan Yıldız'ın sözleşmesi uzatılıyor

Juventus, genç oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

A Milli Takım'ın genç oyuncusu Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu doğrultuda kulüp yöneticileri ile önümüzdeki günlerde toplantılar başlayacak.

Normal şartlarda 2027'de bitecek kontratın 2029'a kadar uzatılması planlanıyor.

Haber Global'in edindiği bilgiye göre 2005 doğumlu Yıldız'ın maaşının en az 3 kat artırılması bekleniyor.

15 yaşında Bayern Münih'in altyapısına alınan Yıldız, 2022'de Juventus'a transfer olmuştu.

Bu sezon Juventus'ta A takıma yükselen Yıldız, bu sezon süre aldığı 12 resmi maçta 3 gol kaydetti.