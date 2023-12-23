Kenan Yıldız'dan Juventus tarihine geçen gol

Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız, bugün oynanan Frosinone maçında kaydettiği golle tarihe geçti.

A Milli Takım'ın genç oyuncusu Kenan Yıldız, bugün Juventus formasıyla ilk kez bir Serie A maçına ilk 11'de çıktı.

2005 doğumlu genç yıldız, maçın 12. dakikasında kaydettiği golle tarihe geçti.

KEEEENNNNAAANNNN YILLLDDIIIZZZ! HARİKASIN! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥



Üç oyuncunun arasından harika çıktı ve golü yaptı! ⭐️ pic.twitter.com/L29SfT3tlM — S Sport (@ssporttr) December 23, 2023

GOL ATAN EN GENÇ YABANCI FUTBOLCU

Kenan Yıldız, Juventus'un deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golle kulüp tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu oldu.

Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçen Juventus'a karşı Frosinone 51'inci dakikada skoru 1-1 yaptı. Juventus'a galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Vlahovic kaydetti.

Kenan Yıldız, ilk 11 çıktığı karşılaşmanın 55'inci dakikasında oyundan alındı.

Juventus, bu galibiyetle ligde 17 maçta 40 puana ulaşarak lider Inter ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.