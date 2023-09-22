Dostların arası açıldı

Savaşın ilk gününden beri Ukrayna’yı destekleyen Varşova ile Kiev arasında ipler koptu. Tahıl ambargosunu kaldırmadığı için Kiev tarafından eleştirilen Polonya Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeme kararı aldı.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'nın en sadık müttefiklerinden olan Polonya, artık bu ülkeye silah yardımı yapmayacağını açıkladı. Çarşamba akşamı televizyondan halka seslenen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bunun yerine kendi orduların daha modern silahlarla donatılmasına odaklanacaklarını söyledi.

Polonya-Ukrayna ilişkileri bir süredir tahıl ithalatı nedeniyle gergin. Macaristan ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte Ukrayna'ya tahıl ambargosu uygulayan Polonya'nın bu kararı Kiev yönetimin tepkisini çekiyordu.

ZELENSKİ KIZDIRDI

Varşova'nın bu kararı Ukayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından geldi. "Bazı ülkeler Ukrayna ile dayanışma içindeymiş gibi davrandılar" diyen Zelenski, "Avrupa'da bazılarının siyasi bir tiyatroda dayanışmayı nasıl oynadığını görmek endişe verici. Kendi rollerini oynuyor gibi görünseler de aslında Moskova'daki aktörün sahneye çıkmasına yardımcı oluyorlar" dedi.

Zelenski'nin sözleri Polonya'nın öfkeli tepkisine yol açmış, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

TAHIL ÇATIŞMASI

Savaşın ardından Karadeniz güzergahının kapatılmasının ardından AB toprakları Ukrayna tahılı için önemli bir geçiş yolu ve ihracat noktası haline geldi. Mayısta AB, yerel pazarlarda fiyatların düşmesinden ithalatı sorumlu tutan çiftçileri korumak amacıyla Ukrayna'dan Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya yapılan ithalatı kısıtlama kararı aldı. Önlemler, ürünlerin bu beş ülkeden transit geçişine izin veriyor ancak yerel pazarda satılmalarını engelliyordu.

Ancak 15 Eylül'de AB Komisyonu, "Ukrayna'ya sınırı olan beş üye ülkedeki piyasa çarpıklıklarının ortadan kalktığını" savunarak ithalat yasağını sona erdirdiğini duyurmuştu.

Polonya, Macaristan ve Slovakya bu karara karşı çıkacaklarını açıkladı.

ŞİKAYET BARDAĞI TAŞIRDI

Ukrayna'nın kendisinden tahıl almayan bu ülkeleri Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmesi Polonya için problem teşkil eden en önemli gelişme oldu.

Başbakan Morawiecki, bu gelişme üzerine çarşamba günü Polsat News televizyonuna verdiği demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ardından da silah gönderilmeyeceğini söyledi. Polonya, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana kilit bir müttefik ve Kiev'in başlıca silah tedarikçilerinden biri durumunda bulunuyor. Ayrıca 2 milyona yakın Ukraynalı mülteciye de ev sahipliği yapıyor.

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum yaklaşırken sosyal medyada kimi çevreler bu adımları destekliyor, kimileri ise iktidarı seçim öncesi popülist yaklaşımla suçluyor.