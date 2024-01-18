DÖVİZ KURLARI: 18 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 18 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,1418 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8993 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 18 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 18 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,1418 liradan, Euro 32,8993 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 18 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

18 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

18 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,1418 TL 30,1459 TL Euro (€) 32,8993 TL 32,9102 TL İngiliz Sterlini (£) 38,2505 TL 38,2633 TL 1 Dolar (1 $) 30,1418 TL 30,1459 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

18 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,1418 TL

30,1418 TL Dolar ($) Satış: 30,1459 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,8993 TL

32,8993 TL Euro (€) Satış: 32,9102 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,2505 TL

38,2505 TL Sterlin (£) Satış: 38,2633 TL

1 DOLAR = 30,1418 TL

Dolarda son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülke de açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında, bankanın martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yüzde 60'a kadar geriledi.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.

Dün, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin altında büyümesinin yanı sıra Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak için büyük teşviklerden kaçınabileceğine yönelik haber akışı da risk iştahını törpüleyen etken olarak öne çıkıyor.

17 BANKANIN KREDİ NOTU "POZİTİF"E DÖNDÜ

Öte yandan, dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.