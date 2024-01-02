DÖVİZ KURLARI: 2 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 29,6935 liradan başladı. Euro / TL ise 32,7890 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 2 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 2 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 29,6935 liradan, Euro 32,7890 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 2 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

2 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 29,6935 TL 29,6978 TL Euro (€) 32,7890 TL 32,8136 TL İngiliz Sterlini (£) 37,8958 TL 37,9104 TL 1 Dolar (1 $) 29,6935 TL 29,6978 TL

*Döviz fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

2 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 29,6935 TL

29,6935 TL Dolar ($) Satış: 29,6978 TL

EURO

Euro (€) Alış: 32,7890 TL

32,7890 TL Euro (€) Satış: 32,8136 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 37,8958 TL

37,8958 TL Sterlin (£) Satış: 37,9104 TL

1 DOLAR = 29,6935 TL

Kurlarda son durum

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle yılın ilk işlem gününe karışık seyirle başlarken, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Kızıldeniz'de ABD Donanması tarafından Husilere ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışı risk iştahını törpülüyor.

Makroekonomik veri tarafında ise, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri de varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın BRICS'te 2024 dönem başkanlığını devralması üzerine yazılı açıklama yaptı. Putin, BRICS'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, geçen hafta Noel tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacimleri düşük seviyelerde seyretti.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle artan tahvil talebi, 2022 yılını yüzde 3,88 seviyesinden tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2023'ü de neredeyse aynı seviyeden tamamlamasında etkili oldu.

Cuma günü yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 63 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 70 dolardan işlem görüyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, yeni yılın ilk gününde yüzde 0,2 artışla 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Kızıldeniz'de, ABD ve İran'ın karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 yükselişle 78,2 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerinde de yeni yılın ilk gününde oynaklık göze çarparken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı kurumların Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'nu (ETF) başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentilerle Bitcoin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doları aştı.

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,28, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni yılın ilk gününe karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, geçen hafta tatil nedeniyle piyasalar dar bantta hareket ederken, bu hafta Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta boyunca açıklanacak verilerde ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin varlık fiyatlarını etkilemesi beklenirken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni yıla yükselişle başladı.

Asya'da negatif seyir öne çıkarken, söz konusu seyirde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonominin karşı karşıya olduğu olumsuzluklara işaret eden konuşması etkili oldu.

Dün yeni yıl konuşması yapan Şi, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verirken, bazı işletmelerin zor zamanlar geçirdiğini ve insanların iş bulmakta, temel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çektiğini kabul etti.

Öte yandan, dün Japonya'da yaşanan depremler de dünya gündemine otururken, bugün tatil nedeniyle Japonya piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Ayrıca, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentileri aştı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

• 12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI