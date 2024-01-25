DÖVİZ KURLARI: 25 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 25 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,2714 liradan başladı. Euro / TL ise 33,0220 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 25 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 25 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,2714 liradan, Euro 33,0220 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 25 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

25 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

25 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,2714 TL 30,2770 TL Euro (€) 33,0220 TL 33,0836 TL İngiliz Sterlini (£) 38,5101 TL 38,5214 TL 1 Dolar (1 $) 30,2714 TL 30,2770 TL

*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

25 Ocak 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 30,2714 TL

30,2714 TL Dolar ($) Satış: 30,2770 TL

EURO

Euro (€) Alış: 33,0220 TL

33,0220 TL Euro (€) Satış: 33,0836 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 38,5101 TL

38,5101 TL Sterlin (£) Satış: 38,5214 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,2714 liradan satış ise 30,2770 işlem görüyor.

Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın ilk toplantısı bugün yapılacak.

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 seviyesinde.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.