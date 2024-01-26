DÖVİZ KURLARI: 26 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 26 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,3170 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8542 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 26 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 26 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,3170 liradan, Euro 32,8542 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 26 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

26 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

26 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,3170 TL 30,3223 TL Euro (€) 32,8542 TL 32,8602 TL İngiliz Sterlini (£) 38,4976 TL 38,5084 TL 1 Dolar (1 $) 30,3170 TL 30,3223 TL

*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

26 Ocak 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,3170 TL

30,3170 TL Dolar ($) Satış: 30,3223 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,8542 TL

32,8542 TL Euro (€) Satış: 32,8602 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,4976 TL

38,4976 TL Sterlin (£) Satış: 38,5084 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,3170 liradan satış ise 30,3223 işlem görüyor.

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 30,3230 liradan alınan dolar, 30,3250 liradan satılıyor. 32,8700 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,8720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2800 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8660 lira olmuştu.

Öte yandan dolar gün içerisinde kısa süreliğine, en yüksek 30,6496 TL'yi gördü. Kur böylece tarihi zirvesini test etmiş oldu.