DÖVİZ KURLARI: 29 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,3455 liradan başladı. Euro / TL ise 32,9333 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 29 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 29 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,3455 liradan, Euro 32,9333 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 29 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

29 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,3455 TL 30,3487 TL Euro (€) 32,9333 TL 32,9416 TL İngiliz Sterlini (£) 38,5787 TL 38,5891 TL 1 Dolar (1 $) 30,3455 TL 30,3487 TL

*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

29 Ocak 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,3455 TL

30,3455 TL Dolar ($) Satış: 30,3487 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,9333 TL

32,9333 TL Euro (€) Satış: 32,9416 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,5787 TL

38,5787 TL Sterlin (£) Satış: 38,5891 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,3455 liradan satış ise 30,3487 işlem görüyor.

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3390 liradan, euro 32,8910 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 30,3370 liradan alınan dolar, 30,3390 liradan satılıyor. 32,8890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8910 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 30,3100 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9860 lira olmuştu.