DÖVİZ KURLARI: 30 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 30 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,3599 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8654 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 30 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 30 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,3599 liradan, Euro 32,8654 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 30 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

30 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

30 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,3599 TL 30,3640 TL Euro (€) 32,8654 TL 32,8786 TL İngiliz Sterlini (£) 38,5436 TL 38,5571 TL 1 Dolar (1 $) 30,3599 TL 30,3640 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 30 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,3599 TL

30,3599 TL Dolar ($) Satış: 30,3640 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,8654 TL

32,8654 TL Euro (€) Satış: 32,8786 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,5436 TL

38,5436 TL Sterlin (£) Satış: 38,5571 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,3599 liradan satış ise 30,3640 işlem görüyor.

Dolarda son durum

Döviz kurlarındaki yüksek seyir haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor.

Serbest piyasada 30,3510 liradan alınan dolar, 30,3530 liradan satılıyor. 32,8790 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,8810 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,3510 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8140 lira olmuştu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek para politikası toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasaların odağında olacak. Yatırımcılar aynı zmaanda Avrupa'da enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısı ve ABD'de açıklanacak isithdam verilerini izleyecekler.

Fed, aralıkta piyasaları gevşeme yanlısı tavır göstererek şaşırtmış ve 2024 yılında toplam 75 baz puan faiz indirimi öngördüğünü açıklamıştı.

Böylece yıl sonunda risk iştahının artmasıyla yükselişler kaydedilmiş, işlemciler ilk faiz indiriminin martta geleceğini fiyatlamışlardı.

Piyasalar artık Fed'in martta faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 47 olarak fiyatlıyor. Geçen ay aynı olasılık yüzde 88 olarak fiyatlanıyordu. Aynı zamanda bu yıl için fiyatlanan toplam faiz indirimi de geçen ayki 160 baz puan seviyesinden 134 baz puana düştü.