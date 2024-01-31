DÖVİZ KURLARI: 31 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 31 Ocak 2024 gününde dolar / TL güne 30,3592 liradan başladı. Euro / TL ise 32,8773 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 31 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI: 31 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,3592 liradan, Euro 32,8773 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 31 Ocak 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

31 Ocak 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

31 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,3592 TL 30,3659 TL Euro (€) 32,8773 TL 32,8905 TL İngiliz Sterlini (£) 38,5641 TL 38,5787 TL 1 Dolar (1 $) 30,3592 TL 30,3659 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 31 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,3592 TL

30,3592 TL Dolar ($) Satış: 30,3659 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 32,8773 TL

32,8773 TL Euro (€) Satış: 32,8905 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,5641 TL

38,5641 TL Sterlin (£) Satış: 38,5787 TL

1 Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,3592 liradan satış ise 30,3659 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde enflasyon baskılarının devam ettiğine dikkati çekerek, bugün Almanya'da açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Asya'da piyasalar Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Küresel piyasalardaki hareketlilik TL'nin dolar karşısındaki değerinin azalmasında etkisini sürdürüyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.