Dr. Beyza Kutay’a veda edildi

Ahin ASLAN

BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay'ın eşi Dr. Beyza Çelenligil Kutay dün düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kutay, bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Kutay için ilk tören 1996-1998 yılları arasında yönetim kurulluğu görevinde bulunduğu Cağaloğlu'ndaki İstanbul Tabip Odası binası önünde yapıldı. Törende “Kutay mücadelemizde ve anılarımızda hep yaşayacak” denildi. Fransa’da sürgünde yaşayan Uğur Kutay, eşinin ölüm haberini şu sözlerle duyurmuştu: “İyiler erken ölür, sözünü bu sefer sevgili eşim Beyza doğruladı... ‘Bu adam peygamberimize hakaret etti!’ diye şikâyetçi olan birkaç cahil velet yüzünden sürgün yollarına düştüm, son günlerinde yanında olamadım... 14-23 Eylül arası, oğluyla kocasını son kez görmek üzere Paris'e gelmişti. O biliyordu bizi son kez göreceğini, biz bilmiyorduk.”