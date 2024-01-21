Drift atıp insanları tehlikeye sokan sürücüye 45 bin 210 liralık ceza

Fatih’te ara sokaklarda drift atarak sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren magandaya 45 bin 210 TL para cezası uygulandı.

Fatih’te ara sokaklarda drift atarak sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren magandaya 45 bin 210 TL para cezası uygulandı.

Fatih ilçesi Drama Caddesi üzerinde bugün bir sürücü, aracıyla ara sokaklarda drift atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemede aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli aynı gün yakalandı. Toplam 45 bin 210 TL idari para cezası uygulanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.