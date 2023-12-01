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DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Son derece endişeliyiz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi, devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Kalıcı ateşkese ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

Dünya
  • 01.12.2023 17:26
  • Giriş: 01.12.2023 17:26
  • Güncelleme: 01.12.2023 17:35
Kaynak: AA
DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı" değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'nin, daha fazla hastaneyi veya yatak kapasitesini kaybetmeyi kaldıramayacağını belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Kalıcı bir ateşkes. Barışa doğru ilerleyen bir ateşkes" paylaşımında bulundu.

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