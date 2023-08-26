DSÖ'den ülkelere 'Eris' çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un Eris varyantına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli Covid-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, 2 hafta önce Covid-19'un uzun vadeli yönetimine ilişkin kalıcı tavsiyeler yayımladıklarını ve bu virüsün küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini söyledi.

DSÖ'nün Covid-19'a ilişkin verilere ulaşma imkanının azaldığını dile getiren Ghebreyesus, bazı ülkelerde salgından dolayı hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul ve ölümlerle ilişkin raporların arttığını ifade etti.

Ghebreyesus, Covid-19'un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının riskini değerlendirebilmek için ülkelerden gelecek raporların önemine işaret ederek, "Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli Covid-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN ÖLÜMLER

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili son duruma ilişkin de bilgi veren Ghebreyesus, "Şu ana kadar DSÖ'ye 114 ülkeden 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası ve bununla bağlantılı 156 ölüm rapor edildi. Ancak bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu biliyoruz." dedi.

Özellikle Asya'da vaka sayısında son 2 ayda büyük artış olduğunu belirten Ghebreyesus, Afrika'dan da düzenli olarak vaka bildirimi almaya devam ettiklerini söyledi.

Ghebreyesus, "Covid-19'da yaptığım gibi ülkelerin uzun vadede maymun çiçeği virüsünü yönetmelerini destekleyecek ve kalıcı öneriler konusunda bana tavsiyede bulunacak bir inceleme komitesi oluşturdum." diye konuştu.