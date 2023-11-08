DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan ateşkes çağrısı: Tarih hepimizi yargılayacak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, tüm tarafları Gazze'de insani bir ateşkesi kabul etmeye ve "kalıcı barış için çalışmaya" çağırdı. Ghebreyesus, "Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de bir aydır yoğun bombardımanın sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak" ifadelerini kullandı.

It has been a month of intense bombardment in #Gaza.



10,000 people have died. Over 4,000 of them were children.



How long will this human catastrophe last?



We urge all parties to agree to a humanitarian ceasefire and work toward lasting peace. We again call for the immediate… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 7, 2023

ŞU ANA DEK 10 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.