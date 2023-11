DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan ateşkes çağrısı: Tarih hepimizi yargılayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de bir aydır yoğun bombardımanın sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak" ifadelerini kullandı.

