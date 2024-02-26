Dumanı üstünde şarkılar

Hazırlayan: Işıl ÇALIŞKAN

DOST MECLİSİNDE DÜNYEVİ MESELELER

Can Bonomo, “Kara Konular” isimli 6’ncı stüdyo albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Bonomo, 12 şarkılık albümde mutluluk, hüsran, kalp kırıklıkları gibi dünyevi konulara dokunarak müzikseverleri notalar eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor. Müzisyen, yaşamında kıymet verdiği isimleri albümde de konuk etmiş. Kimler yok ki? Gökhan Özoğuz, Mabel Matiz, Melike Şahin, Nova Norda, Bengi Apak, Sarp Apak, Engin Öztürk, Melikşah Altuntaş ve Serkan Keskin’in de sesini duymak mümkün. Bonomo konserlerinde hep bir ağızdan söylenecek yepyeni şarkıları müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Şimdi takdir dinleyicinin…

NOSTALJİK ESİNTİLERLE AŞK

Müzik kariyerinde yarım asrı geride bırakan besteci ve söz yazarı Nazan Öncel, beş yıllık aranın ardından yayınladığı 13’üncü stüdyo albümü Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) DMC etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Bir aşk kadını olarak müzikseverleri karşılayan Öncel, samimi yorumu ile Kara Plak aracılığıyla acı ve hüznü dinleyiciye fazlasıyla geçiriyor. 10 şarkılık albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme, Kara Plak, Gurur Çıkmazı, Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı, İki Aylak, İmdat.

Hadi, gözlerinizi kapatın ve kendinizi Öncel’in notalarına emanet edin.

AKUSTİK SULARDA DUYGU DALGASI

Alternatif pop müziğin son dönemde parlayan ikilisi Soft Analog, Dans İllüzyon albümünde yer alan Beni Saran Bi’ Boşluk’un akustik versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu. Bilim kurgu öğeleri ve metaforlar ile anlatımların güçlendirildiği albümü, synthwave, disco, dream pop ve rock türlerinin harmanlandığı deneysel bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Albümün duygu derinliğinin en yoğun şekilde hissedildiği şarkılardan biri olarak öne çıkan Beni Saran Bi’ Boşluk’un söz ve müzikleri tüm albümde olduğu gibi ikilinin ortak imzasını taşıyor. Yepyeni duygulara yelken açmanın tam zamanı.

BÜYÜYEMEYEN ÇOCUKLAR BURAYA

Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden söz yazarı, besteci, yorumcu ve prodüktör Paptircem, ‘Büyüklere Ninniler’ ismini verdiği ilk albümünü dinleyicilerle buluşturdu. Büyüklere Ninniler albümünde, Paptircem'in odasından çıkan, yıllardır biriktirdiği ve paylaşma cesareti bulamadığı birbirinden farklı 8 şarkı bulunuyor. Albümde Deniz Tekin ve Dilan Balkay ile düet şarkılar da yer alıyor. Yetişkin problemlerinin samimiyetle ele alındığı bu konsept albüm, hayalleri, umutları, hayatta nerede durmak istediğini bir türlü bulamayan, kafası karışık tüm yetişkin çocuklar için bir ninni niteliğinde.