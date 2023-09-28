Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter serisinde Dumbledore karakterine ikinci kez hayat veren oyuncu Michael Gambon yaşamını kaybetti. Yaşanan kayıp haberi sinema dünyasını ve sinemaseverleri yasa sürüklerken Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı soruları araştırması hız kazandı. Peki, Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlarından uyarlanan Harry Potter serisinde Dumbledore karakterini beyaz perdede canlandıran Michael Gambon 82 yaşında yaşamını kaybetti. 2004'e kadar serinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in yerine geçen Michael Gambon'un ölüm haberi sonrasında Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı sorularının araştırması hız kazandı. Peki, Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon kimdir?
Michael Gambon, 19 Ekim 1940 tarihinde Dublin, İrlanda'da doğdu. İrlandalı bir baba ve İngiliz bir anne tarafından büyütüldü. Genç yaşlarda ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı ve burada oyunculuk kariyerine ilk adımlarını attı.
Gambon, 1960'ların sonlarından itibaren sahne sanatları dünyasında tanınmaya başladı. Royal National Theatre gibi prestijli tiyatro topluluklarında sahne aldı ve birçok klasik tiyatro eserinde başarılı performanslar sergiledi. Shakespeare'in eserlerindeki rolleri özellikle dikkat çekiciydi.
Sinema dünyasında da kendini kanıtladı. 1980'lerin sonlarından itibaren çeşitli filmlerde önemli roller üstlendi. Ancak uluslararası ününü kazanmasını sağlayan en önemli işlerden biri, Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterini devraldığı andan itibaren oldu. Bu rol, onun dünya çapında tanınan bir yıldız haline gelmesini sağladı. Gambon, serinin sonlarına kadar Dumbledore'u başarıyla canlandırdı.
Michael Gambon, hem tiyatro hem de sinema dünyasında sayısız ödül kazandı ve oyunculuk kariyeri boyunca birçok olumlu eleştiri aldı. Onun kendine özgü tarzı, sahnede ve kamerada büyüleyici bir varlık yaratmasına yardımcı oldu. İngiliz sahne ve sinemasının önemli bir figürü olarak kabul edilen Michael Gambon, sanat dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.
Michael Gambon neden öldü?
82 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ölüm sebebi olarak yakınları tarafından zatürre açıklaması yapıldı.
Michael Gambon hangi filmlerde oynadı?
Micheal Gambon'un rol oynadığı film, TV serileri ve tiyatrolar şu şekilde:
- Victoria & Abdul (2017)
- King's Speech (2010)
- Doctor Who (A Christmas Carol- noel özel bölüm) (2011) (tv)
- Harry Potter and the Deathly Hallows Part1(Kasım 19, 2010)
- Harry Potter and the Deathly Hallows Part2 (Temmuz 15, 2011)
- Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
- Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Elizabeth Rex (2004)
- Life Aquatic, The (2004)
- Being Julia (2004)
- Layer Cake (2004)
- Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Angels in America (2003) (mini) TV Dizi
- Sylvia (2003)
- Open Range (2003)
- Actors, The (2003)
- Lost Prince, The (2003) (TV)
- Standing Room Only (2002)
- Path to War (2002) (TV)
- Ali G Indahouse (2002)
- Charlotte Gray (2001)
- Gosford Park (2001)
- Christmas Carol: The Movie (2001) (seslendirme)
- High Heels and Low Lifes (2001)
- Perfect Strangers (2001) (TV)
- 100 Greatest TV Characters, The (2001) (TV)
- Endgame (2000) (TV)
- Longitude (2000) (TV)
- Dead On Time (1999)
- "Wives and Daughters" (1999) (mini) TV Dizisi
- Sleepy Hollow (1999)
- Insider, The (1999)
- Château des singes, Le (1999) (seslendirme: İngilice versiyon)
- Last September, The (1999)
- Plunkett & Macleane (1999)
- Dancing at Lughnasa (1998)
- Gambler, The (1997)
- Wings of the Dove, The (1997)
- Midnight in St. Petersburg (1997)
- Bullet to Beijing (1997) (TV)
- Willows in Winter, The (1996) (TV) (seslendirme)
- Samson and Delilah (1996) (TV)
- Mary Reilly (1996)
- Innocent Sleep, The (1996)
- Wind in the Willows, The (1995) (TV) (seslendirme)
- Nothing Personal (1995)
- Two Deaths (1995)
- Faith (1994) (TV)
- Squanto: A Warrior's Tale (1994)
- Man of No Importance, A (1994)
- Browning Version, The (1994)
- Clean Slate (1994)
- Toys (1992)
- "Inspector Maigret" (1991) TV Dizi
- Mobsters (1991)
- Evil Empire, The (1991)
- "Storyteller: Greek Myths, The" (1990) (mini) TV Dizi
- Heat of the Day, The (1989) (TV)
- Monster Maker (1989) (TV) (voice)
- Cook the Thief His Wife & Her Lover, The (1989)
- Rachel Papers, The (1989)
- Missing Link (1988) (seslendirme)
- Paris by Night (1988)
- Ghosts (1986) (TV)
- "Oscar" (1986) TV Dizi
- "Singing Detective, The" (1986) (mini) TV Dizi
- Absurd Person Singular (1985) (TV)
- Turtle Diary (1985)
- Tropical Moon Over Dorking (1985) (TV)
- Chalk and Cheese (1979) TV Dizi
- "Other One, The" (1977) TV dizisi
- Forbidden Passion: Oscar Wilde (1976)
- Tiptoe Through the Tulips (1976)
- In the Labyrinth (1976)
- Beast Must Die, The (1974)
- Catholics (1973)
- "Challengers, The" (1972) Dizi
- Nothing But the Night (1972)
- Cows (1972) (TV)
- Eyeless in Gaza (1971)
- Midsummer Night's Dream, A (1971)
- Borderers, The (1969) TV Dizi
- Othello (1965)