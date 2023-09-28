Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti

Harry Potter film serilerinde aldığı Albus Dumbledore rolü ile de bilinen oyuncu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

Aktör Michael Gambon 82 yaşında hastanede hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre haberi Gambon'un ailesi duyurdu.

İrlanda doğumlu sinema oyuncusu ve tiyatro oyuncusu Gambon oyunculuğa 1960'ların başında sahnede başladı ve daha sonra televizyon ve sinemaya geçti.

Dikkate değer film rolleri arasında, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V yer alıyor.

Ancak en çok bilinen rolü, 2004'te Richard Harris'in yerine geçtikten sonra sekiz filmlik serinin üçüncü filminden devraldığı "Harry Potter" serisindeki Dumbledore rolüydü.