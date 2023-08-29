Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi: Turnuvaya ilkler damga vurdu

Spor Servisi

Macaristan'da düzenlenen ve pek çok ilk yaşanan 19. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. Başkent Budapeşte'de 19-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 202 ülkeden 2 bin 100'den fazla sporcu madalya mücadelesi verdi. Organizasyona 7'si kadın olmak üzere 17 sporcuyla katılan ulusal takımda, atletler Salih Korkmaz ile Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Organizasyonda Copello, 400 metre engelli yarı finali, Ersu Şaşma da sırıkla atlama finalinde yarışma heyecanı yaşadı.

ABD'de düzenlenen 18. Dünya Şampiyonası'nda yarışan 44 sporcudan 37'si Budapeşte'de unvanlarını korumak için mücadele etti. 19. Dünya Şampiyonası'nda 5'i kadın olmak üzere 12 atlet unvanını korumayı başardı. Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 5 bin metrede Norveçli Jakob Ingebrigtsen, 10 bin metrede Ugandalı Joshua Cheptegei, 110 metre engellide ABD'li Grant Holloway, 3000 metre su engellide Faslı Soufiane El Bakkali, sırıkla atlamada İsveçli Armand Duplantis, gülle atmada ABD'li Ryan Crouser unvanlarını koruyan atletler oldu.

DUBLE YAPAN ATLETLER

Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 19.52'lik derecesiyle altın madalya etti. 100 metrede de şampiyonluk yaşayan Lyles, Jamaikalı atlet Usain Bolt'tan sonra bu başarıyı gösteren ilk atlet olarak tarihe geçti. Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 14.53.88'le şampiyonluğa ulaştı. 1500 metrede de altın madalya kazanan Kenyalı atlet, dördüncü dünya şampiyonluğuna imza attı. Kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy ile ABD'li Katie Moon, 4.90'lık derecelerinin ardından 4.95'lik atlayışlarını geçemedi. Kurallar gereği baraj atlama veya ikisinin de altın madalya kazanması konusunda konuşan iki atlet, anlaşarak aynı anda şampiyon olmayı kabul etti. 4.90'la dünyada yılın en iyi derecesini elde eden iki atlet, Dünya Şampiyonası'nda ilk defa aynı anda altın madalya kazanan sporcular olarak tarihe geçti.