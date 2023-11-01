Dünya Bankası raporu: Türkiye, gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 4. ülke

Dünya Bankası, eylül ayına ilişkin gıda fiyatları araştırmasını açıkladı. Rapora göre Türkiye, gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği 4. ülke oldu.

birgun.net

Dünya Bankası'nın eylül ayına ilişkin gıda enflasyonu verilerine göre Türkiye; Lübnan, Arjantin ve Venezuela'nın ardından yurt içi gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği ülke oldu.

Dünya Bankası'nın gıda güvenliği endeksine göre, reel gıda fiyat enflasyonu, istatistik elde edilen 170 ülkenin yüzde 77'sinde genel enflasyonun üzerinde ölçüldü.

Dünya Bankası'nın eylül ayı verilerini baz alarak hazırladığı rapora göre Türkiye, yüzde 76 gıda enflasyonu ile fiyatların en hızlığı arttığı 4. ülke oldu. Reel gıda enflasyonu yüzde 14 olarak ölçülen Türkiye bu sıralamada da Mısır, Lübnan ve Ruanda'nın ardından 4. sırada yer aldı.

Listeye göre gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 3 ülke ise sırasıyla Venezuela, Lübnan ve Arjantin oldu.

Dünya Bankası verileri

Dünya Bankası raporunda, dünya genelinde düşük gelirli ülkelerin yüzde 57,1’inin, alt orta gelirli ülkelerin yüzde 83’ünün, üst orta gelirli ülkelerin yüzde 59’unun, yüksek gelirli ülkelerin yüzde ise 64,3’ünün yüzde 5’in üzerinde gıda enflasyonuna sahip olduğu belirtildi.