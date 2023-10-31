Gıda enflasyonu 6 ayın zirvesinde

Türk-İş’e göre, açlık 13 bin 684 TL’ye yoksulluk sınırı 44 bin 573 TL’ye çıktı. Gıda enflasyonu yüzde 84,29 ile 6 ayın zirvesine çıktı. Dünya Bankası, Ortadoğu’daki çatışmaların gıda fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekti.

Ekonomi Servisi

Çalışanların maaşları artan hayat pahalılığı ile enflasyon karşısında erirken alım gücü her geçen gün azalıyor. Türk-İş'in ekim ayına ilişkin araştırması açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makasın arttığına işaret ederken, gıda enflasyonundaki yükseliş ivmesi de sürdü.

Türk-İş araştırmasına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 13 bin 684 TL’ye yükseldi. Böylelikle açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas da 2 bin 282 TL'ye çıktı. Araştırmaya göre gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarını yansıtan yoksulluk sınırı da 44 bin 573 TL’ye çıktı. Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17 bin 803 TL oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,62 oldu. 10 aylık değişim oranı ise yüzde 68,30 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 84,29 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 99,96 olarak hesaplandı. Süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları Ekim ayında yüzde 11 arttı. Ankara’da yerel marketlerinden pek çoğunda dana kıyma ortalama 332 TL’den, dana kuşbaşı ise ortalama 369 TL’den satıldı.

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 26,19 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 30,53 TL oldu. Ortalama meyve-sebze kilogramı fiyatı 22,55 TL olarak tespit edildi.