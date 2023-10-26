Yoksulluk sınırı bir yılda 19 bin TL arttı

Ekonomi Servisi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 15 bin 420 TL, yoksulluk sınırını ise 43 bin 859 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı son 12 ayda 19 bin 346 liralık artış gösterdi.

Birleşik Kamu İş’in Ar-Ge birimi Kamu-Ar, ekim ayı Açlık - Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı. Son aylarda gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışlarının ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün arttırdığı vurgulandı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 878 lira daha artarak 15 bin 420 liraya kadar tırmanırken, yoksulluk sınırı da 44 bin liraya yaklaştı. Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 878 lira artarak 15 bin 420'ye, yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 346 liralık artışla 43 bin 859 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre, bir ailenin gelirinin büyük bir bölümü gıda harcamalarına gidiyor. Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için et, balık, yumurtaya 4 bin 254 lira, süt, yoğurt ve peynire 3 bin 518 lira, sebzeye 2 bin 99 lira, meyveye bin 334 lira, kuru bakliyata ise 333 lira harcama yapması gerekiyor. Ekimde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 413 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 5 bin 500 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 764 lira, sağlık harcamaları bin 209 lira oldu.