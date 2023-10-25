Tek dert mutfak

Ekonomi araştırması yurttaşların yüksek gıda enflasyonu nedeniyle artan endişesini bir kez daha gösterdi. Araştırmaya göre, ekonominin en önemli sorunu yüzde 30,5 ile gıda ürünleri fiyatlarındaki artış oldu.

Ekonomi Servisi

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 600 kişiyle yaptığı 'ekonomi' anketi sonuçlarını paylaştı. 18 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişiyle yapılan ankette yurttaşlara, "Sizce şu anda Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete göre yüzde 30,5 ile "Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış" ilk sırada yer aldı. Gıda ürünlerini yüzde 14,7 ile doğalgaz, elektrik ve su fiyatlarındaki artış ile yüzde 12 ile kira, ev, araç fiyatlarındaki artışlar takip etti. Kirayı yüzde 10,2 ile yüksek enflasyon, yüzde 8,3 ile akaryakıt fiyatlarındaki artış, yüzde 5,5 ile faizlerin yüksekliği, yüzde 5 ile borsa, yüzde 2,2 ile TL'nin değer kaybetmesi, yüzde 1,5 ile vergi oranlarının yüksek olması izledi.

HARCAMALARIN YÜZDE 35,8’İ GIDAYA

İktidarın kötü ekonomi politikaları nedeniyle artan gıda fiyatları yurttaşın sofrasının günden güne küçülmesine yol açıyor. Dünyada gıda fiyatları son 27 ayın en düşük seviyesinde yer alırken Türkiye'de ise 36 aydır soluksuz bir şekilde yükselmeye devam ediyor. TÜİK ve Türk-İş'in eylül ayı verileri de halkın en büyük sorununun artan gıda fiyatları olduğunu ortaya koydu. TÜİK'in eylül ayı verilerine göre gıda enflasyonunu yüzde 75,14 oldu. 2005’te yüzde 4,5 olan gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 75,14’e yükseldi. Türk-İş'in eylül ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, gıda fiyatları aylık yüzde 9,31, yıllık yüzde 84,04 arttı. TÜİK’in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını gıda için ayırırken, en yoksul yüzde 20’lik kesimin tüketim harcamalarından gıdaya ayırdığı pay yüzde 35,8’e kadar çıktı.

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