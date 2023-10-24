Üretim alanları ipotekli

Çiftçilerin borcu gün geçtikçe büyüyor. İpotekli tarım alanı 42.3 milyon dekara ulaştı. 2 milyon 230 bin çiftçinin tapusu üzerinde ipotek bulunuyor. Artan maliyetler nedeniyle zarar eden üreticiler, ağaçlarını kepçeyle söküyor.

Aycan KARADAĞ

AKP’nin tarım politikaları üretimi bitirme noktasına getirdi. Başkanlık rejimi döneminde çiftçinin borçları 4 kat atarak 391 milyar liraya ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 2 milyon 230 bin çiftçinin tapusuna ipotek konuldu.

CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ipotekli tarım alanları ve çiftçilerin güncel borçlarının bilgileri aldı. Buna göre Türkiye’de ipotekli tarım alanı 42.3 milyon dekara ulaştı. 2 milyon 230 bin çiftçinin ise tapusu üzerine ipotek konuldu. Bankaların tarım arazileri üzerine ipotek koyduğu üretici sayısı da 1 milyon 626 bin kişi oldu. En fazla ipotekli tarım alanı ise Konya’da yer aldı. 103 bin çiftçiye ait 4 milyon 653 bin dekar ipotekli tarım alanı olarak kayıtlara geçti.

Bakırlıoğlu, “Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını, borç batağında olduğunu ve çiftçi borçlarının 391 milyarı lirayı aştığını sık sık dile getiriyoruz. 2002 yılında 2,6 milyon çiftçinin bankalara olan borcu 2,4 milyar liraydı. 2018 Haziran ayında çiftçilerin bankalara borcu 97 milyar lira, şimdi ise 391 milyar lira oldu. Tek adam döneminde çiftçi borçları 4 kat artmış” dedi.

4 YILDA İPOTEKLİ TARIM ALANLARI ARTTI

İpotekli tarım alanlarıyla ilgili yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Bakırlıoğlu, “İpotekli tarım alanları ile ilgili 2019 yılında da çalışmalar yapmıştım. 4 yılda ipotekli tarım alanlarında miktar, parsel sayısı ve çiftçi sayısında önemli artışlar olduğu görülüyor. Türkiye genelinde; 2019 yılında 39,4 milyon dekar olan toplam ipotekli tarım alanı; 2,9 milyon dekar artarak 42.3 milyon dekara, 2,9 milyon olan ipotekli tarım alanı parsel sayısı; 300 bin artarak 3,2 milyon adete, 1 milyon 964 bin kişi olan tapusu üzerine ipotek konulan çiftçi sayısı; 266 bin kişi artarak 2 milyon 230 bin kişiye ulaşmıştır. Bankaların tarım arazileri üzerine ipotek koyduğu çiftçi sayısı 1 milyon 392 bin kişiden, 1 milyon 626 bin kişiye yükselmiştir. 4 yılda 234 bin çiftçi daha bankalara borçlanmıştır” diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİMİ EN FAZLA İLLER DAHA BORÇLU

Çiftçileri en borçlu iller ile en fazla tarımsal üretim yapan illerin ilk sıralarda olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, şunları dile getirdi: “Konya, İzmir, Adana, Manisa, Şanlıurfa ipotekli tarım alanlarının ildeki toplam tarım alanlarına oranı bakımından ilk 10’da yer alıyor. Bu rakamlar bize geçimini çiftçilikten sağlamayanların bile tarlaları, bağ ve bahçeleri ipotek altında olduğunu gösteriyor. 103 bin çiftçiye ait 4 milyon 653 bin dekar ipotekli tarım alanı ile Konya ilk sırada. Bu alan, birçok ilin yüzölçümünden daha fazla.” Bakırlıoğlu, “Manisa ise 2008 yılında tarımsal gayri safi katma değeri yani en fazla tarımsal üretim yapan iller sıralamasında ikinci iken, 13 yılda sekizinci sıraya gerilemiştir” dedi ve ekledi: “Bu kadar yüksek üretim potansiyeline rağmen Manisa ipotekli tarım alanlarının oranı bakımından yüzde 27 ile ilk sırada. 1,6 milyon dekar ipotekli tarım alanı ile en fazla tarım alanı ipotek altında olan üçüncü sırada. Arazileri ipotekli olan 93 bin borçlu çiftçi sayısı ile ikinci sırada. Manisa için İpotekli tarım alanları ile ilgili 2019 yılında da çalışmalar yapmıştım. 4 yılda ipotekli tarım alanlarında miktar, parsel sayısı ve çiftçi sayısında önemli artışlar olduğu görülüyor. Manisa genelinde; 2019 yılında 1 milyon 517 bin dekar olan toplam ipotekli tarım alanı 2023 yılında 121 bin dekar artarak 1 milyon 638 bin dekara, 135 bin olan ipotekli tarım alanı parsel sayısı 12 bin artarak 147 bin âdete, 83 bin 982 olan tapusu üzerine ipotek konulan çiftçi sayısı 9 bin 508 kişi artarak 93 bin 490 kişiye ulaşmıştır.”

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TARIM ALANI İPOTEK VERİLERİ

Tarım Alanı Toplamı: 266.760.933 dekar

İpotekli Tarım Alanı Toplamı: 42.360.880 dekar

Tarım Alanı Parsel Sayısı: 37.876.407

İpotekli Tarım Alanı Parsel Sayısı: 3.208.496

Tapusu Üzerine İpotek Konulan Kişi Sayısı: 2.230.758

Bankaların İpotek Koyduğu Kişi Sayısı: 1.626.289