Tarımdaki maliyet artışı resmi verilere yansıdı

Ahin ASLAN

Çiftçiler, iktidardan destek alamazken masrafları ise sürekli katlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta aylık bazda yüzde 6,94, yıllık bazda yüzde 41,33; 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,79 arttı. Gübreden hayvan yemine kadar çok sayıda kaleme yansıyan zam verilerde ortaya çıktı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,01, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,58 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 36,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 79,22 yükseldi. Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 14,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 25,63 ile hayvan yemi oldu. Geçen yıla göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 105,88 ile veteriner harcamaları, yüzde 89,07 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,28 ile hayvan yemi, yüzde 1,89 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 19,93 ile enerji ve yağlar, yüzde 18,07 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak hesaplandı.