Dünya çapındaki ürolog Özkürkçügil, vize verilmediği için uluslararası kongreye gidemeyecek

Dünya çapındaki ürolog Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, Kanada vize vermediği için uluslararası kongrede görev alamayacak.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’deki Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, Kanada tarafından vize verilmediği için uluslararası tıp kongresinde görev yapamayacak.

T24’ün haberine göre, vize alamadığı için kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceğini kongre sekreteryasına bildirdiğini belirten Prof. Dr. Özkürkçügil, uçak biletleri ve otel ücretlerinin de yandığını söyledi.

Kanada’nın vize kararına tepki gösteren ve çok üzgün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkürkçügil, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemi ve yaşadığım kenti uluslararası tıp kongresinde, birden çok görevle temsil etme onuruna sahip olmuşken, 3 aydan fazla bir sürede onaylanmayan Kanada vizesinden dolayı bu görevleri yerine getiremeyeceğimi kongre sekreteryasına bildirdim.

"TÜM PROGRAMLARDAN ÇIKARILDIM"

Üstelik uçak biletlerim, otel masraflarım dahil tüm masraflar da çöpe gitti. Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım. Bu görevleri bana veren bilim insanlarını da çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Ülkemin içini düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Hiç hak etmediğim bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin.”

ICS'YE SEÇİLEN 2. TÜRK HEKİMİ

Dünya çapında ismini duyuran Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, geçen yıl Dünya Kontinans Derneği/International Continence Society (Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji) bilimsel komitesine seçilmişti. 5 kişilik komiteye giren Özkürkçügil, ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen Türkiye'den ikinci hekim olmuştu.