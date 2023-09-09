Dünya "felaket" filminin seti gibi

Düşünülmeden ve sadece kâr hırsıyla atılan adımlar dünyanın her yerinde iklim felaketlerine neden oluyor. Yunanistan’dan Japonya’ya, ABD’den Gürcistan’a afetler peş peşe ölüm haberleri getiriyor.

HABER MERKEZİ

Tüm dünya küresel ısınmanın bedelini ağır ödüyor. Yaz boyu orman yangınlarıyla savaşan ülkeler şimdi de sel ve fırtınayla mücadele ediyor. Japonya’dan ABD’ye, Hong Kong’dan Yunanistan’da afetler onlarca can aldı. İşte ülke ülke son durum.

YUNANİSTAN’DA BARAJ YIKILDI

Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Tesalya’da yürütülen arama çalışmalarında yaşları 75 ile 85 olan iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Yunan medyası, iki kadının evden çıkmak istemediğini, yakınlarının endişelenmesi üzerine kurtarma ekibinin eve gitmesi sonucu ölü bulunduklarını aktardı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias en ciddi durumun, bir barajın yıkıldığı ve bir nehrin taştığı Trikala ve Karditsa arasında olduğunu aktardı.

Yunanistan’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya çıktı.

JAPONYA’DA 78 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Yun-yeung Tropikal Fırtınası, Kanto bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Japonya’da yaklaşarak şiddetli yağışlara yol açan Yun-yeung Tropikal Fırtınası sonucu nehirler taştı, birçok bölgede su baskınları yaşandı, sürücüler yollarda kaldı. En az 78 bin 418 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, bazı tren seferleri iptal edildi.

HONG KONG’DA 140 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Hong Kong ile Kowloon bölgesini bağlayan tüneli su bastı. Mahsur kalanların sel sularına kapılmamak için yüksek yerlere tırmanmaya çalıştığı, bazı yollardaki araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884’ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

GÜRCİSTAN’DA TOPRAK KAYMASI

Şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiden de haber alınamıyor.

Gürcistan’ın batısında etkili olan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışların ardından görülen sel nedeniyle ülkenin Guriya bölgesinde çok sayıda ev ve dükkân sular altında kaldı, ağaçlar devrildi.

KASIRGA ABD’YE YAKLAŞIYOR

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Lee Kasırgası’nın hızının saatte yaklaşık 260 kilometreye ulaştığı bildirildi. Şiddetinin 1. kategoriden 5. kategoriye yükseldiği bilgisi verildi. Kasırganın yarın ABD’nin doğu kıyısında olumsuz durumlara neden olabileceği uyarısı da yapıldı.