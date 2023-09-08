Gürcistan’da toprak kayması: 1 ölü

Gürcistan’da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Gürcistan’ın batısında etkili olan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışların ardından görülen sel nedeniyle ülkenin Guriya bölgesinde çok sayıda ev ve dükkan sular altında kaldı, ağaçlar devrildi. Türkiye sınırdaki Acara Özerk Bölgesi’nde ise nehirler taştı.

Şiddetli yağışın ardından ülkenin Guriya bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guriya bölgesinde yaşanan toprak kayması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede nehirlerin taşdığı, toprak kaymasının meydana geldiği, evlerin sular altında kaldığı, köyleri birbirine bağlayan köprü ve yolların hasar gördüğü aktarıldı.

Geçtiğimiz ay Gürcistan’ın Şovi tatil bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmişti.