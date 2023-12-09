Dünya genelinde düşüp Türkiye'de ise artıyor

Ekonomi Servisi

Gıda ürünlerinin aylık değişikliklerini izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 120,4 puan seviyesinde sabit kaldı. Kasım 2022’ye göre ise endeks yüzde 10,7 geriledi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı küresel fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,4 yükseldi. Uluslararası palm yağı fiyatları, önde gelen ithalatçı ülkelerin alımlarının artması ve büyük üretici ülkelerdeki mevsimsel olarak düşük üretimin etkisiyle kasımda yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

Tahıl Fiyat Endeksi ise mısır fiyatlarında keskin gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 19,4 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan ve Tayland’da kötüleşen üretim beklentileri ve küresel ihracat bulunabilirliğine ilişkin artan endişelerin etkisiyle kasımda aylık yüzde 1,4 arttı, geçen yılın aynı ayına göre de ortalama yüzde 41,1 yükseldi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Kuzeydoğu Asyalı alıcıların tereyağı ve yağsız süt tozuna yönelik yüksek ithalat talebinin yanı sıra Batı Avrupa'daki kış tatili öncesinde artan iç talep nedeniyle kasımda aylık yüzde 2,2 artarak 114,2 puana çıktı.

Et Fiyat Endeksi de ekimde arzın artmasıyla yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Türkiye’de ise kırmızı et fiyatları son 15 günde 45 TL yükseldi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de kasım ayı gıda enflasyonu yüzde 67,2 oldu. 42 aydan bu yana da gıda enflasyonu genel enflasyondan (TÜFE) daha yüksek seyrediyor. Yıllık enflasyon yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ise üyesi olan ülkelerde ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu oranlarını yayınladı. Buna göre, grafikte ilk sırada olan Türkiye’nin gıda enflasyon artışı yüzde 72 olarak kaydedildi, geçen yıl bu oran yüzde 61,4’tü.

OECD’nin raporunda öne çıkanlar şöyle:

• OECD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 6,2’yken ekimde yüzde 5,6’ya düştü.

• OECD üyesi 28 ülkenin eylül ve ekim aylarında enflasyon düşüşleri kaydedildi. Buna karşılık, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Kosta Rika’da enflasyon yüzde bir puan veya daha fazla arttı.

• OECD’de gıda enflasyonu hızla yavaşlamayı sürdürerek eylül ayında yüzde 8,1’den ekim ayında yüzde 7,4’e geriledi.

• Gıda enflasyonu 32 OECD ülkesinde düşüş gösterdi ancak Türkiye, İzlanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 10’un üzerinde olduğu görülüyor.

• G7’de yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,1’ken ekimde yüzde 3,4’e geriledi.