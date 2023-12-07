Dünya Gıda Programı: Gazze'de hemen herkes, bütün gün ve geceyi aç geçiriyor

Gazze'de "alarm verici düzeyde şiddetli açlık" uyarısı yapan Dünya Gıda Programı raporunda "Kuzeyde her 10 Filistinliden 9'u en az bir tam gün ve geceyi yiyeceksiz geçirdi. İçlerinden yüzde 18'i bunu geçen ay 10 günden fazla yaşadı" denildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı (DGP/WFP) Gazze Şeridi'ndeki "gıda güvensizliğine" ilişkin Aralık 2023 raporunu yayımladı.

Yayımlanan raporda Gazze Şeridi'nde, özellikle de kuzeyinde "alarm verici düzeyde şiddetli açlık yaşandığına" dikkat çekildi.

Artı Gerçek'in aktardığına göre; Gazze'nin kuzeyindeki hanelerin en az yüzde 97'sinde "yetersiz gıda tüketimi" saptayan rapora göre yüzde 95'i gıda kıtlığıyla baş etmek için aşırı stratejiler uyguluyor. Yüzde 48'i şiddetli açlık çekiyor.

Kuzeyde her 10 Filistinliden 9'u en az bir tam gün ve geceyi yiyeceksiz geçiriyor. İçlerinden yüzde 18'i bunu geçen ay 10 günden fazla yaşadı.

Gazze'nin güneyine gelince, hanelerin en az yüzde 83'ünün yetersiz gıda tüketimi saptandı. Yüzde 82'si gıda kıtlığıyla baş etmek için aşırı stratejiler uyguluyor. Yüzde 38'i şiddetli düzeylerde açlık çekiyor.

Güneyde her 3 kişiden 2'si en az bir tam gün ve geceyi yiyeceksiz geçiriyor. İçlerinden yüzde 13'ü bunu geçen ay 10 günden fazla yaşadı.

Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, yani 2 ayda Gazze'ye gıda yardımı taşıyan 1249 kamyon ulaştı. Savaştan önce günde yaklaşık 500 kamyon giriyordu. Dünya Gıda Programı'na göre Gazze'deki etkilenen nüfusa gıda yardımı sağlanabilmesi için günde en az 100 kamyonun geçiş yapabilmesi gerekiyor.